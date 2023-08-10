Польша стягивает к границе с беларусью около 10 тысяч солдат

https://racurs.ua/n186029-polsha-styagivaet-k-granice-s-belarusu-okolo-10-tysyach-soldat.html

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Польща посилить кордон з підконтрольною росії білоруссю 10 тис. солдатів. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

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З його слів, кількість військових на польсько-білоруському кордоні «буде приблизно такою ж, як і раніше».

Буде близько 10 тис. солдатів — 4 тис. військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь в операції, що стосується підтримки Прикордонної служби на кордоні, і 6 тис. осіб резерву, — пояснив очільник оборонного відомства Польщі.

Блащак додав, що йдеться про «солдатів, котрі підвищуватимуть кваліфікацію у гарнізонах, відновлених на сході країни».

Нагадаємо, раніше Варшава заявляла про збільшення кількості військових на кордоні з білоруссю у відповідь на порушення повітряного простору країни двома білоруськими вертольотами. 1 серпня мешканці польського села Біловеж помітили над своїми будинками два бойові вертольоти білорусі. Пізніше інформацію про порушення державного кордону підтвердили у Міністерстві оборони Польщі.

7 серпня стало відомо, що мінськ розпочав військові навчання біля кордонів Польщі та Литви. Також у Польщі заявили про можливість закриття кордону для захисту країни через присутність російських терористів ПВК «Вагнера» у білорусі.