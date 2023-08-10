Украина открыла временные коридоры в Черном море для торговых судов

https://racurs.ua/n186038-ukraina-otkryla-vremennye-koridory-dlya-torgovyh-sudov-v-chernom-more.html

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Військово-морські сили Збройних сил України оголосили тимчасові коридори для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Вказані маршрути в першу чергу використовуватимуть для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення росії.

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Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ № 6 від 08.08.2023 були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. При цьому повідомляється, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку рф, — йдеться у повідомленні.

Раніше ці маршрути були запропоновані Україною для Міжнародної морської організації. Рада IMO визнала право України на вільне торговельне судноплавство. Також IМО закликала росію дотримуватися міжнародних конвенцій та не загрожувати судноплавству у Чорному морі. До проходу допускається судна, власники чи капітани яких офіційно погодилися плавати у поточних умовах.

Нагадаємо, росія вийшла із «зернової угоди» та почала обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру. Останнє судно з українською продукцією вийшло з порту Одеси 16 липня.