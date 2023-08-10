Пожар вспыхнул на Мозырском НПЗ. Фото:

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Мозирський нафтопереробний завод у білорусі охопила пожежа з факельним горінням.

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Займання сталося у четвер, 10 серпня, на установці з виробництва бензину, але рятувальники оперативно ліквідували горіння. Постраждалих внаслідок пожежі немає, а причину загоряння встановлюють. Про інцидент повідомило міністерство з надзвичайних справ білорусі.

Нагадаємо, 4 серпня Служба безпеки України попереджала, що країна-агресор російська федерація хоче втягнути білорусь у війну і готує провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.

Спецслужба отримала розвіддані, які свідчать, що підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових російських військових та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію білорусі під виглядом найманців приватної військової компанії «Вагнера».

Російські диверсанти повинні були влаштувати провокацію на НПЗ, вдаючи із себе «українську ДРГ». А у скоєному москва планувала звинуватити Україну й таким чином спробувати втягнути білорусу у війну проти України.