Новое землетрясение зафиксировали в Украине. Фото:

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Ракурс

Землетрус відбувся в Закарпатській області у четвер, 10 серпня.

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Підземні поштовхи магнітудою 2,4 бала були зафіксовані в 10 км від міста Ужгород. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 5 км. Підземні поштовхи було зафіксовані о 10.36. Вчені класифікували землетрус як невідчутний. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

У відомстві нагадали, що упродовж 2020−2023 років у районі Ужгорода було зареєстровано сім землетрусів, найбільш потужні з яких відбулись 19 та 27 квітня 2020 року з магнітудами 3,1 та 3,2 відповідно.

Останній раз підземні поштовхи в цьому регіоні магнітудою 1,5 фіксували 14 січня 2022 року.

Нагадаємо, 14 квітня відчутні підземні поштовхи магнітудою 3,4 сталися у Закарпатській області. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 км на схід від міста Іршава, на глибині 7 км.