На Закарпатті стався новий землетрус. Фото:

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Новий землетрус зафіксували в Україні у п’ятницю, 14 квітня.

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Відчутні підземні поштовхи магнітудою 3,4 сталися у Закарпатській області о 4.54. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 км на схід від міста Іршава, на глибині 7 км. Про це повідомляється на веб-сторінці Головного центру спеціального контролю.

Зазначається, що за класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Фахівці додали, що востаннє землетрус з цього району був зареєстрований 5 квітня 2023 року з магнітудою 2,2.

Нагадаємо, підземні поштовхи відчули у Криму 27 лютого. В Ялті відчули землетрус, меблі дещо затряслися. Також в акваторії Чорного моря на відстані 25 км від Алушти було зафіксовано підземні поштовхи магнітудою до трьох балів у епіцентрі.