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Ракурс
Землетруси в Україні продовжуються

Землетруси в Україні продовжуються — трусило окупований Крим

27 лют 2023, 17:51
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Землетруси в Україні продовжуються.





Цього разу підземні поштовхи відчули у Криму.

Зокрема, 27 лютого в Ялті відчули поштовх, меблі дещо затряслися. Також в акваторії Чорного моря на відстані 25 км від Алушти було зафіксовано землетрус магнітудою до трьох балів у епіцентрі.

Підземні поштовхи зафіксували й о 3.15 у Закарпатській області у районі селища Велика Добронь, за 19 км на захід від міста Мукачево. Землетрус був на глибині 2 км. За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, хоч за класифікацією і відноситься до сильно відчутних.

Окрім цього, в понеділок на південному сході Туреччини стався новий землетрус, внаслідок чого були зруйновані 29 будівель, одна людина загинула, 11 отримали поранення. Як передає «Голос Америки», тривають роботи з порятунку людей під завалами.

Джерело: Ракурс


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