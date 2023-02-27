Землетруси в Україні продовжуються

https://racurs.ua/ua/n180385-zemletrusy-v-ukrayini-prodovjuutsya-trusylo-okupovanyy-krym.html

Ракурс

Землетруси в Україні продовжуються.

Цього разу підземні поштовхи відчули у Криму.

Зокрема, 27 лютого в Ялті відчули поштовх, меблі дещо затряслися. Також в акваторії Чорного моря на відстані 25 км від Алушти було зафіксовано землетрус магнітудою до трьох балів у епіцентрі.

Підземні поштовхи зафіксували й о 3.15 у Закарпатській області у районі селища Велика Добронь, за 19 км на захід від міста Мукачево. Землетрус був на глибині 2 км. За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, хоч за класифікацією і відноситься до сильно відчутних.

Окрім цього, в понеділок на південному сході Туреччини стався новий землетрус, внаслідок чого були зруйновані 29 будівель, одна людина загинула, 11 отримали поранення. Як передає «Голос Америки», тривають роботи з порятунку людей під завалами.