Землетрус зафіксували в Україні. Карта: Гугл

https://racurs.ua/ua/n180366-zemletrus-zafiksuvaly-v-ukrayini-karta.html

Ракурс

Землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера стався вночі 27 лютого в Україні.

Підземні поштовхи зафіксували о 3.15 у Закарпатській області у районі селища Велика Добронь, за 19 км на захід від міста Мукачево. Землетрус був на глибині 2 км. За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, хоч за класифікацією і відноситься до сильно відчутних. Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю.

Землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом — небагатьма. Люди просинаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем, — зазначили в центрі.

За словами фахівців, під час таких землетрусів можливе тремтіння вікон, дверей та посуду, скрипіння підлоги і стін. Може початися дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. Також помітний поштовх в автомобілях, які стоять на місці.

Нагадаємо, 6 лютого півднем Туреччини та північчю Сирії прокотилися потужні землетруси магнітудою 7,8 та 7,5 за шкалою Ріхтера, вони призвели до загибель десятків тисяч людей. Крім того, внаслідок підземних поштовхів Анатолійська плита змістилася на приблизно три метри на південний захід від Аравійської плити.