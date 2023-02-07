У Туреччині 6 лютого стався потужний землетрус, інфографіка: Corriere della Sera

https://racurs.ua/ua/n179678-zemletrus-u-turechchyni-zsunuv-litosfernu-plytu-na-kilka-metriv-ucheni.html

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Два землетруси магнітудою 7,8 та 7,5 за шкалою Ріхтера, які вчора, 6 лютого, з інтервалом у дев’ять годин прокотилися півднем Туреччини та північчю Сирії, призвели до того, що Анатолійська плита змістилася на приблизно три метри на південний захід від Аравійської плити.

Про це заявив президент італійського Національного інституту геофізики і вулканології професор Карло Дольоні, повідомляє видання Corriere della Sera.

Зазначається, що ці два землетруси є частиною однієї сейсмічної послідовності, викликаної перетином чотирьох плит, що постійно зіштовхуються — Анатолійської, Аравійської, Євроазіатської та Африканської.

Зіткнення цих плит призводить до накопичення сейсмічної енергії вздовж довгого розлому, що робить всю цю територію однією з найнебезпечніших у Середземномор’ї.

Зазначається, що 6 лютого відбулося горизонтальне, тобто в одній площині, ковзання Анатолійської плити на південний захід щодо Аравійської плити з гіпоцентром (точка у Землі, де саме стався землетрус) на глибині від 15 до 20 км.

Іншими словами, Туреччина в оцінках фактично зсунулася на п’ять-шість метрів порівняно з Сирією. Більш точні дані будуть доступні найближчими днями після проведення зйомки за допомогою супутників, — зазначив Дольоні.

В результаті:

масивний розрив охопив територію довжиною 190 км і шириною 25 км, сильно трясучи землю і викликавши підземні поштовхи, які досягли двох найінтенсивніших піків з різницею в дев’ять годин;

також відбувалися менші поштовхи, які доходили до 5−6 балів за шкалою Ріхтера;

водночас відбувалися також незліченні дрібні поштовхи, близько 200 вже в перші кілька годин;

виникло цунамі з хвилею невеликої енергії та висотою до 30 см.

Дольоні наголошує, що такий потужний землетрус може навіть спричинити виникнення своєрідної «сейсмічної епідемії», котра може тривати днями, місяцями, якщо не роками, як це траплялося в деяких випадках у минулому.

Це неможливо передбачити, але поки накопичена енергія не вивільниться, явище не припиниться, — наголошує учений.

Джерело: Corriere della Sera