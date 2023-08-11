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россия закрыла аэропорт "Внуково" из-за беспилотника
РФ закрыла аэропорт «Внуково» из-за беспилотника, в москве прогремел взрыв (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186066-rossiya-zakryla-aeroport-vnukovo-iz-za-bespilotnika.htmlРакурс
Над російським аеропортом «Внуково» у москві закрили повітряний простір через невідомий безпілотник. Вильоти та прильоти в аеропорту відкладені, частину літаків перенаправили в інші аеропорти.
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В росії оголошено режим «Килим».
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ рф.
За попередньою інформацією, безпілотник помічений у районі Кубинки і летить у бік москви, — йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо, що столиці рф пролунав вибух. За даними ЗМІ, у районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник.