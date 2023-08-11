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Ракурс
россия закрыла аэропорт "Внуково" из-за беспилотника

РФ закрыла аэропорт «Внуково» из-за беспилотника, в москве прогремел взрыв (ВИДЕО)

11 авг 2023, 10:58
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Над російським аеропортом «Внуково» у москві закрили повітряний простір через невідомий безпілотник. Вильоти та прильоти в аеропорту відкладені, частину літаків перенаправили в інші аеропорти.


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В росії оголошено режим «Килим».

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ рф.

За попередньою інформацією, безпілотник помічений у районі Кубинки і летить у бік москви, — йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що столиці рф пролунав вибух. За даними ЗМІ, у районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник.

Источник: Ракурс


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