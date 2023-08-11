росія закрила аеропорт “Внуково” через безпілотник

https://racurs.ua/ua/n186066-rosiya-zakryla-aeroport-vnukovo-cherez-bezpilotnyk.html

Ракурс

Над російським аеропортом «Внуково» у москві закрили повітряний простір через невідомий безпілотник. Вильоти та прильоти в аеропорту відкладені, частину літаків перенаправили в інші аеропорти.

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В росії оголошено режим «Килим».

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ рф.

За попередньою інформацією, безпілотник помічений у районі Кубинки і летить у бік москви, — йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що столиці рф пролунав вибух. За даними ЗМІ, у районі Карамишевської набережної вибухнув безпілотник.