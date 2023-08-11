ВСУ показали уничтоженную технику рф на фронте в Роботино

https://racurs.ua/n186070-vsu-pokazali-unichtojennuu-tehniku-rf-na-fronte-v-robotino-video.html

Ракурс

Збройні сили України продовжують наступ на позиції окупаційної армії росії у південних областях. Нардеп Юрій Мисягін 11 серпня оприлюднив відео наслідків роботи захисників України, які знищили військову техніку окупантів на фронті.

.

Українські воїни! На відео багато пошкодженої техніки окупантів. Роботино, Південь! — написав Мисягін.

7 серпня заступниця міністра Ганна Маляр повідомила, що наступальна операція Сил оборони на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває. Загарбники без успіху намагалися відновити втрачене положення південно-східніше від Новоданилівки та східніше від Роботиного Запорізької області.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби окупанти завдали низки ударів по населених пунктах Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Окрім цього, воєнні злочинці рф проводять насильницьку мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій до лав армії рф. Зокрема, в Лазурному на тимчасово окупованій території Херсонської області російські підрозділи оточили центральну частину цього селища і проводять жорсткі фільтраційні заходи. В’їзд та виїзд здійснюється лише за перепустками.