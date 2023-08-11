На Таврическом направлении ВСУ демонстрируют успехи — Тарнавский

https://racurs.ua/n186072-na-tavricheskom-napravlenii-vsu-demonstriruut-uspehi-tarnavskiy.html

Ракурс

На Таврійському напрямку Сили оборони України демонструють певних успіх в рамках наступальної операції.

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Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив 11 серпня у Телеграмі.

З його слів, на Таврійському напрямку є рух вперед та успіхи.

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тис. 464 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 257 осіб (загиблі — 49, поранені — 208).

Тарнавський також поінформував про знищення 16-ти одиниць військової техніки рф, зокрема чотирьох бойових броньованих машин, трьох артилерійських систем та мінометів, одну ракетну систему залпового вогню, безпілотник, п’ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Окрім цього, ЗСУ вдалося знищити п’ять складів боєприпасів.

Нагадаємо, ворог активно чинить опір на Бахмутському напрямку — там за минулу добу відбулося дев’ять бойових зіткнень.

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 11 серпня, минулої доби окупанти завдали низки ударів по населених пунктах Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Окрім цього, воєнні злочинці рф проводять насильницьку мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій до лав армії рф. Зокрема, в Лазурному на тимчасово окупованій території Херсонської області російські підрозділи оточили центральну частину цього селища і проводять жорсткі фільтраційні заходи. В’їзд та виїзд здійснюється лише за перепустками.