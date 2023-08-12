В Одессе сотрудник полиции открыл сеть из шести борделей

https://racurs.ua/n186108-v-odesse-sotrudnik-policii-otkryl-set-iz-shesti-bordeley-foto.html

Ракурс

В Одесі співробітник поліції відкрив мережу з шести борделів.

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Бізнес вів разом зі спільниками — загалом вони залучили до роботи в салонах понад 20 жінок віком від 18 до 45 років.

Мережа орієнтувалась переважно на іноземців. Вартість послуг становила 500 дол. за ніч. За місяць борделі приносили власникам понад 30 тис. дол. доходу.

Правоохоронцю та його спільникам повідомили про підозру у сутенерстві та створенні й утримання місць розпусти. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.