Капитан немецкой армии, шпионивший на рф, мог передать ГРУ данные о радиоэлектронной борьбе.

https://racurs.ua/n186112-kapitan-nemeckoy-armii-shpionivshiy-na-rf-mog-peredat-gru-dannye-o-radioelektronnoy-borbe.html

Ракурс

Капітан німецької армії, який шпигував на росію, міг передати ГРУ дані про радіоелектронну боротьбу.

.

53-річний капітан бундесверу Томас Х. підозрюється в тому, що передав ГРУ інформацію, отриману в управлінні постачання бундесверу в Кобленці, повідомляє Bild.

Там він служив у відділі U5.1, який займається радіоелектронною боротьбою та протидією системам РЕБ. Ця сфера становить особливий інтерес для російської армії. У травні 2023 року військовий зв’язався з дипломатами рф у Німеччині та запропонував їм співпрацю.

Генпрокуратура ФРН звинуватила офіцера в «агентурній роботі на спецслужби». Нині він перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У приватному будинку в містечку Аргенталь провели обшук.

Він був приязний і представився нам, коли сім’я переїхала сюди два роки тому. Нормальний хлопець завжди мило вітався з нами, — розповіла сусідка.

9 серпня співробітника бундесверу затримали за підозрою у шпигунстві на користь росії.

За даними Федеральної прокуратури ФРН, затриманий громадянин Німеччини Томас Х. з травня цього року за власною ініціативою кілька разів зв’язувався з Генеральним консульством рф у Бонні та російським посольством у Берліні, пропонуючи співпрацю.

Томаса Х. затримали у місті Кобленц на заході Німеччини. За версією слідства, він передав російській владі інформацію, яку він отримав у бундесвері. Відомо, що підозрюваний працює у федеральному управлінні з обладнання та інформаційних технологій німецької армії. Ця структура відповідає за закупівлю всього спорядження для військ.

Згідно з повідомленням прокуратури, ордер на арешт Томаса Х. було видано ще 27 липня. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.