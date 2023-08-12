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Капітан німецької армії, який шпигував на рф, міг передати ГРУ дані про радіоелектронну боротьбу

Капітан німецької армії, який шпигував на рф, міг передати ГРУ дані про радіоелектронну боротьбу

12 сер 2023, 12:20
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Капітан німецької армії, який шпигував на росію, міг передати ГРУ дані про радіоелектронну боротьбу.


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53-річний капітан бундесверу Томас Х. підозрюється в тому, що передав ГРУ інформацію, отриману в управлінні постачання бундесверу в Кобленці, повідомляє Bild.

Там він служив у відділі U5.1, який займається радіоелектронною боротьбою та протидією системам РЕБ. Ця сфера становить особливий інтерес для російської армії. У травні 2023 року військовий зв’язався з дипломатами рф у Німеччині та запропонував їм співпрацю.

Генпрокуратура ФРН звинуватила офіцера в «агентурній роботі на спецслужби». Нині він перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У приватному будинку в містечку Аргенталь провели обшук.

Він був приязний і представився нам, коли сім’я переїхала сюди два роки тому. Нормальний хлопець завжди мило вітався з нами, — розповіла сусідка.

9 серпня співробітника бундесверу затримали за підозрою у шпигунстві на користь росії.

За даними Федеральної прокуратури ФРН, затриманий громадянин Німеччини Томас Х. з травня цього року за власною ініціативою кілька разів зв’язувався з Генеральним консульством рф у Бонні та російським посольством у Берліні, пропонуючи співпрацю.

Томаса Х. затримали у місті Кобленц на заході Німеччини. За версією слідства, він передав російській владі інформацію, яку він отримав у бундесвері. Відомо, що підозрюваний працює у федеральному управлінні з обладнання та інформаційних технологій німецької армії. Ця структура відповідає за закупівлю всього спорядження для військ.

Згідно з повідомленням прокуратури, ордер на арешт Томаса Х. було видано ще 27 липня. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Джерело: Ракурс


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