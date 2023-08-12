Почему вымерли первые люди в Европе, установили ученые

Людям пришлось забыть о Европе на длительное время.

https://racurs.ua/n186127-pochemu-vymerli-pervye-ludi-v-evrope-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Перші люди прийшли у Європу приблизно 1,4 млн років тому, проте зникли вже близько 1,1 млн років тому, ймовірно, не змігши адаптуватися до зміни клімату, який раптово став значно холоднішим.

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Про це свідчать результати дослідження учених з Університетського коледжу Лондона (Велика Британія), котрі виявили докази наявності раніше невідомих екстремальних льодовикових умов, які встановилися в той час, повідомляє видання EurekAlert.

Клімат на час прибуття людей на континент був, як правило, теплим і вологим, й перемежовувався помірними холодними періодами. Дотепер вважалося, що коли люди прибули до Європи, вони змогли вижити через численні кліматичні цикли та адаптуватися до дедалі суворіших умов.

Проте тепер встановлено, що приблизно 1,1 млн років тому настало екстремальне льодовикове похолодання, котре ставить під сумнів можливість тривалого раннього заселення Європи людиною.

Льодовикове похолодання підштовхнуло європейський клімат до рівня, що перевищує той, в якому могли виживати архаїчні люди, спустошивши континент від людських популяцій, — наголошується у статті.

Аналізуючи дані зібрані з відкладень на узбережжі Португалії, учені виявили ознаки наявності в той час різких кліматичних змін, які завершилися екстремальним похолоданням, коли температура поверхні океану біля Лісабона опустилася нижче 6°, а на прилеглій землі поширилися напівпустелі.

На наш подив, ми виявили, що це похолодання 1,1 млн років тому можна порівняти з деякими з найважчих подій останніх льодовикових періодів, — додають учені.

Зазначається, що похолодання такого масштабу стало б значним випробуванням для невеликих груп мисливців-збирачів, з яких складалося тогочасне населення Європи, — особливо тому, що раннім людям, можливо, не вистачало відповідних адаптацій, таких як:

необхідна для холодного клімату будова тіла;

засоби розведення вогню;

ефективний одяг;

наявність укриттів.

Палеокліматичні дані разом із результатами проведеного ученими комп’ютерного моделювання вказують на те, що південна Європа в результаті знелюдніла. Це також підтверджується відсутністю кам’яних знарядь праці та людських останків, датованих наступними 200 тисячами років.

Згідно з цим сценарієм, Європа могла бути повторно колонізована приблизно 900 тис. років тому більш витривалими людьми з еволюційними або поведінковими змінами, які дозволили вижити в умовах зростання інтенсивності льодовикових умов, — резюмують дослідники.

Джерело: EurekAlert