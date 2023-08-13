«Кадыровцы» устроили перестрелку с солдатами рф. Фото:

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Ракурс

Розбірки між російськими окупантами виникли в Маріупольському районі Донецької області.

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Загарбники з підрозділів «кадирівців» 11 серпня прибули в селище Урзуф нібито на відпочинок. Проте між бойовиками та місцевою військовою комендатурою спалахнув конфлікт. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Під час суперечки «кадирівці» та представники так званої комендатури почали зривати один одному погони, згодом виникла перестрілка. Внаслідок інциденту загинули окупанти, але ця кількість зараз невідома. Також є жертви серед мирного населення — загинули двоє підлітків-дівчат, чотири хлопці та жінка.

Нагадаємо, американське видання Bloomberg із посиланням на представників європейської розвідки повідомило, що ПВК Вагнера" на фронті замінять ще більшою кількістю ув’язнених і «кадировців». Їх уже готують до відправки найближчими тижнями, щоб «заткнути ними дірки».