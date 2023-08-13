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Беларусь может финансировать ЧВК «Вагнера», считает британская разведка. Фото:

беларусь может финансировать ЧВК «Вагнера» вместо рф — британская разведка

13 авг 2023, 12:49
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Приватна військова компанія «Вагнера» має серйозні фінансові проблеми, бо росія могла перестати фінансувати найманців.


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ПВК «Вагнера» рухається до процесу скорочення та переформатування, щоб у першу чергу скоротити витрати на зарплату. А кремлівський режим, ймовірно діяв проти бізнесів ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина, коли той влаштував невдалий заколот у рф. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter.

Є реалістична можливість того, що Кремль більше не фінансує групу. Якщо російська держава більше не платить «Вагнеру», то другим найімовірнішим платником є білоруська влада, — наголошують британці.

Водночас західна розвідка вважає, що фінансування «вагнерівців» було б «небажаним витоком скромних білоруських ресурсів».

Нагадаємо, після невдалого заколоту ватажка ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина частина його бойовиків прибула до Білорусі, які розташовуються у наметовому містечку.

Згодом стало відомо, що підрозділи підконтрольної росії армії білорусі проведуть навчання біля країн НАТО. Їх інструктуватимуть російські бойовики з так званої групи «Вагнера».

Источник: Ракурс


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