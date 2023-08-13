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Сили оборони України за тиждень — з 7 по 13 серпня — знищили близько 4 тис. 150 рашистів.
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Про це сьогодні, 13 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.
Також суттєвих втрат зазнали озброєння й військова техніка окупантів:
- 61 танк;
- 73 бойові броньовані машини;
- 107 артилерійських систем;
- вісім РСЗВ;
- 11 установок ППО;
- 102 одиниці автотехніки;
- 26 одиниць спецтехніки.
Окрім цього нашими захисниками збито 2 гелікоптери, 20 ворожих ракет та 78 БпЛА, — зазначив Павлюк.
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