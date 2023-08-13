Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ за неделю ликвидировали более 4,1 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

Количество ликвидированных за неделю рашистов подсчитали в ВСУ (ИНФОГРАФИКА)

13 авг 2023, 17:07
999

Сили оборони України за тиждень — з 7 по 13 серпня — знищили близько 4 тис. 150 рашистів.


.

Про це сьогодні, 13 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Також суттєвих втрат зазнали озброєння й військова техніка окупантів:

  • 61 танк;
  • 73 бойові броньовані машини;
  • 107 артилерійських систем;
  • вісім РСЗВ;
  • 11 установок ППО;
  • 102 одиниці автотехніки;
  • 26 одиниць спецтехніки.

Окрім цього нашими захисниками збито 2 гелікоптери, 20 ворожих ракет та 78 БпЛА, — зазначив Павлюк.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров