ЗСУ за тиждень ліквідували понад 4,1 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n186152-kilkist-likvidovanyh-za-tyjden-rashystiv-pidrahuvaly-u-minoborony-infografika.html

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Сили оборони України за тиждень — з 7 по 13 серпня — знищили близько 4 тис. 150 рашистів.

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Про це сьогодні, 13 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Також суттєвих втрат зазнали озброєння й військова техніка окупантів:

61 танк;

73 бойові броньовані машини;

107 артилерійських систем;

вісім РСЗВ;

11 установок ППО;

102 одиниці автотехніки;

26 одиниць спецтехніки.