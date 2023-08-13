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ЗСУ за тиждень ліквідували понад 4,1 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

Кількість ліквідованих за тиждень рашистів підрахували у Міноборони (ІНФОГРАФІКА)

13 сер 2023, 17:07
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Сили оборони України за тиждень — з 7 по 13 серпня — знищили близько 4 тис. 150 рашистів.


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Про це сьогодні, 13 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Також суттєвих втрат зазнали озброєння й військова техніка окупантів:

  • 61 танк;
  • 73 бойові броньовані машини;
  • 107 артилерійських систем;
  • вісім РСЗВ;
  • 11 установок ППО;
  • 102 одиниці автотехніки;
  • 26 одиниць спецтехніки.

Окрім цього нашими захисниками збито 2 гелікоптери, 20 ворожих ракет та 78 БпЛА, — зазначив Павлюк.

Джерело: Ракурс


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