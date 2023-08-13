ЗСУ знищили два склади боєприпасів окупантів. Фото: Генштаб

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Два склади боєприпасів російських загарбників було знищено в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

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В ночі у неділю, 13 серпня, українські військові вдарили по ворожих об'єктах. Знищено не лише боєприпаси росіян, але й була влучання у скупчення солдатів зс рф. Про це спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров повідомив у Telegram.

У тимчасово окупованих Олешках за півночі знищено два склади БК, також зафіксовано влучення зі скупчення окупантів, — йдеться у повідомленні.

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні за 13 серпня повідомив, що авіація Повітряних сил протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони 12 серпня уразили зенітно-ракетний комплекс, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та три артилерійських засоби на вогневій позиції противника.

Нагадаємо, військові контррозвідники СБУ знищили російський БМПТ «Термінатор-2», який розхвалює ворожа пропаганда. Цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки згорів лише від декількох влучань дронів-камікадзе.