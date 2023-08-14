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Ракурс
путин посетит Турцию уже в ближайшие дни, утверждает Milliyet

путин посетит Турцию уже в ближайшие дни, утверждает Milliyet

14 авг 2023, 11:28
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Кремлівський диктатор путін відвідає Туреччину вже найближчими днями.


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Журналісти турецької газети Milliyet стверджують, що адміністрація президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на тлі приїзду очільника Кремля «активізувала дипломатичні зв’язки» зі США, Україною та країнами ЄС.

Метою є посилення контактів з відновлення зернової угоди, ймовірно, у розширеному форматі.

Офіційно приїзд Путіна до Анкари поки не підтвердили ані у рф, ані в Туреччині.

Про ймовірну зустріч з путіним Ердоган почав говорити невдовзі після того, як той в односторонньому порядку вийшов з угоди з ООН та Туреччиною, яка гарантувала вивезення зерна з України.

Источник: Ракурс


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