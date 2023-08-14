путін відвідає Туреччину вже найближчими днями, стверджує Milliyet

https://racurs.ua/ua/n186169-putin-vidvidaie-turechchynu-vje-nayblyjchymy-dnyamy-stverdjuie-milliyet.html

Ракурс

Кремлівський диктатор путін відвідає Туреччину вже найближчими днями.

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Журналісти турецької газети Milliyet стверджують, що адміністрація президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на тлі приїзду очільника Кремля «активізувала дипломатичні зв’язки» зі США, Україною та країнами ЄС.

Метою є посилення контактів з відновлення зернової угоди, ймовірно, у розширеному форматі.

Офіційно приїзд Путіна до Анкари поки не підтвердили ані у рф, ані в Туреччині.

Про ймовірну зустріч з путіним Ердоган почав говорити невдовзі після того, як той в односторонньому порядку вийшов з угоди з ООН та Туреччиною, яка гарантувала вивезення зерна з України.