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путін відвідає Туреччину вже найближчими днями, стверджує Milliyet
путін відвідає Туреччину вже найближчими днями, стверджує Milliyethttps://racurs.ua/ua/n186169-putin-vidvidaie-turechchynu-vje-nayblyjchymy-dnyamy-stverdjuie-milliyet.htmlРакурс
Кремлівський диктатор путін відвідає Туреччину вже найближчими днями.
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Журналісти турецької газети Milliyet стверджують, що адміністрація президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на тлі приїзду очільника Кремля «активізувала дипломатичні зв’язки» зі США, Україною та країнами ЄС.
Метою є посилення контактів з відновлення зернової угоди, ймовірно, у розширеному форматі.
Офіційно приїзд Путіна до Анкари поки не підтвердили ані у рф, ані в Туреччині.
Про ймовірну зустріч з путіним Ердоган почав говорити невдовзі після того, як той в односторонньому порядку вийшов з угоди з ООН та Туреччиною, яка гарантувала вивезення зерна з України.