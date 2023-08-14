Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Оля Харлан отказалась поблагодарить россиянку за поединок на чемпионате мира в Будапеште

Украина выступит на Олимпиаде в Париже — новые заявления министра спорта Гутцайта

14 авг 2023, 13:00
999

Україна готова виступити на Олімпіаді-2024 навіть за умов участі «нейтральних» атлетів з росії та білорусі.


.

Заяву міністра молоді та спорту України і очільник НОК України Вадима Гутцайта цитує «Суспільне. Спорт».

Наші атлети мають бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на церемонії відкриття, під час змагань, наші спортсмени представлятимуть нашу країну, тому кожен у світі побачить, що Україна була, є і буде.

Ми не приділяємо уваги цим [з росії та білорусі] атлетам, тому що для нас незрозуміло, що це за спортсмени, оскільки вони під нейтральним прапором. Якщо російська та білоруська федерації змагатимуться під своїм власним прапором — ми не виступатимемо на цій Олімпіаді, — сказав Гутцайт.

Рішення щодо участі спортсменів з росії та білорусі на Олімпіаді-2024 ще не прийняте. Перед цим Мінмолодіспорту України скасувало наказ, згідно якого українським атлетам заборонено виступати на турнірах, де присутні представники росії та білорусі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров