Україна готова виступити на Олімпіаді-2024 навіть за умов участі «нейтральних» атлетів з росії та білорусі.

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Заяву міністра молоді та спорту України і очільник НОК України Вадима Гутцайта цитує «Суспільне. Спорт».

Наші атлети мають бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на церемонії відкриття, під час змагань, наші спортсмени представлятимуть нашу країну, тому кожен у світі побачить, що Україна була, є і буде.

Ми не приділяємо уваги цим [з росії та білорусі] атлетам, тому що для нас незрозуміло, що це за спортсмени, оскільки вони під нейтральним прапором. Якщо російська та білоруська федерації змагатимуться під своїм власним прапором — ми не виступатимемо на цій Олімпіаді, — сказав Гутцайт.