Украинский FPV-дрон уничтожил лодку с оккупантами. Фото: Генштаб

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Ракурс

Сили спеціальних операцій вміло знищують російських ворогів не лише на суші, але й на воді.

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Зокрема, на південному напрямку українські військові виявили ворожий катер разом з екіпажем і за допомогою FPV-дрона знищили його. Росіянам не допомогло навіть маневрування на воді, безпілотник зміг наздогнати плавзасіб. Про це 14 серпня командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України повідомило в Facebook.

FPV-дрон воїнів ССО України нищить катер з російськими окупантами. Кадри операторів 73-го морського центру спеціального призначення, — підписали спецпризначенці відео знищення окупантів.

На відео видно, як ворог намагається маневрувати на воді, а дрон заходить на траєкторію удару. Після вибуху було знищено не лише плавзасіб, але й трьох окупантів.

Нагадаємо, українські військові в Донецькій області зупинили колону наступу із російських танків Т-90М та БМП з піхотою. Відео, яке опублікували бійці, показує покинуті танки Т-90М у невідомому стані, а також невпізнані машини, котрі можна ідентифікувати як спецмашину на шасі МТ-ЛБ та БМП невідомого зразка.