Сили оборони зупинили колону наступу із російських танків Т-90М та БМП з піхотою на Донеччині

https://racurs.ua/ua/n186177-zsu-zupynyly-kolonu-rosiyskyh-tankiv-proryv-ta-bmp-na-donechchyni-video.html

Ракурс

Українські бійці зупинили колону наступу із російських танків Т-90М та БМП з піхотою на Донеччині.

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Відео було оприлюднив нардеп-волонтер Юрій Мисягін у своїх соціальних мережах. Це сталося поблизу Андріївки.

«Мілітарний» пише, що на опублікованому відео можна побачити три покинутих танки Т-90М у невідомому стані, а також дві невпізнані машини, котрі можна ідентифікувати як спецмашину на шасі МТ-ЛБ та БМП невідомого зразка.

Судячи з розташування машин у похідній колоні та їхнього зовнішнього вигляду, можна припустити, що вони, імовірно, були зупинені та покинуті своїми екіпажами через чисельні підриви на протитанкових мінах.

Техніка та штурмуючі підрозділи, імовірно, належали до 3-го армійського корпусу ЗС рф. Днями раніше, 12 серпня, танки Т-90М саме цього формування обстрілювали українські позиції в тому районі.

Наразі українські війська ведуть активні наступальні дії в районі цього населеного пункту, що знаходиться на фланзі окупованого Бахмуту.

Кількома тижнями раніше українські Сили оборони звільнили важливі позиції поблизу Андріївки. Наступ російських сил, імовірно, мав на меті відбиття втрачених територій.