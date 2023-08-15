Последствия российского ракетного удара по Луцку, фото: ГСЧС

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Ракурс

Луцьк став однією з цілей масованої ракетної атаки, здійсненої рашистами в ніч на сьогодні, 15 серпня.

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В результаті влучання ворожих ракет на одному з виробничих підприємств міста сталося руйнування конструкцій та виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Жертвами ракетної атаки стали троє людей. Спочатку повідомлялося також про трьох постраждалих, проте згодом рятувальних дістали з-під завалів ще одну людину. Постраждалого чоловіка госпіталізовано.

Пожежу ліквідували, на місці події працювали 34 рятувальники та залучалося 11 одиниць техніки.

Мер Луцька Ігор Поліщук у своєму Telegram-каналі повідомив, що з міського бюджету кожній сім‘ї загиблих внаслідок цієї ракетної атаки буде виплачена матеріальна допомога по 200 тис. грн, також місто візьме на себе всі витрати по похованню. Постраждалим буде оплачено лікування та подальша реабілітація.