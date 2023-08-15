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Ракурс
Рашисты осуществили массированную ракетную атаку по западу Украины, фото: Wikimapia

Российские ракеты попали в предприятие в Луцке, трое погибших

15 авг 2023, 08:16
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Росіяни в ніч на сьогодні, 15 серпня, здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні.


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Зокрема, у Луцьку сталося влучання у промислове підприємство, є загиблі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

За попередньою інформацією, внаслідок влучання по промисловому підприємству в Луцьку, на жаль, є 3 загиблих та 3 поранених, — зазначив він.

Також про загибель трьох людей внаслідок цієї ракетної атаки повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Перебуваю на місці події. На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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