Російські ракети влучили у підприємство в Луцьку, троє загиблих

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Рашисти здійснили масовану ракетну атаку по заходу України, фото: Wikimapia
Російські ракети влучили у підприємство в Луцьку, троє загиблихhttps://racurs.ua/ua/n186197-rosiyski-rakety-vluchyly-u-pidpryiemstvo-v-lucku-troie-zagyblyh.htmlРакурс
Росіяни в ніч на сьогодні, 15 серпня, здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні.
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Зокрема, у Луцьку сталося влучання у промислове підприємство, є загиблі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
За попередньою інформацією, внаслідок влучання по промисловому підприємству в Луцьку, на жаль, є 3 загиблих та 3 поранених, — зазначив він.
Також про загибель трьох людей внаслідок цієї ракетної атаки повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Перебуваю на місці події. На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні, — зазначив він.
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