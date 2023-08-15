Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснили масовану ракетну атаку по заходу України, фото: Wikimapia

Російські ракети влучили у підприємство в Луцьку, троє загиблих

15 сер 2023, 08:16
999

Росіяни в ніч на сьогодні, 15 серпня, здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні.


.

Зокрема, у Луцьку сталося влучання у промислове підприємство, є загиблі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

За попередньою інформацією, внаслідок влучання по промисловому підприємству в Луцьку, на жаль, є 3 загиблих та 3 поранених, — зазначив він.

Також про загибель трьох людей внаслідок цієї ракетної атаки повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Перебуваю на місці події. На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів