Російські ракети влучили у підприємство в Луцьку, троє загиблих

Рашисти здійснили масовану ракетну атаку по заходу України, фото: Wikimapia

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Росіяни в ніч на сьогодні, 15 серпня, здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні.

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Зокрема, у Луцьку сталося влучання у промислове підприємство, є загиблі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

За попередньою інформацією, внаслідок влучання по промисловому підприємству в Луцьку, на жаль, є 3 загиблих та 3 поранених, — зазначив він.

Також про загибель трьох людей внаслідок цієї ракетної атаки повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.