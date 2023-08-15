Нічна атака по Україні - ракети змінювали напрямок руху, ППО працювала по всій країні, але є влучання

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У ніч проти 15 серпня російські виродки знову масово атакували Україну ракетами.

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Впродовж кількох годин повітряна тривога була оголошена по всій території країни.

Як повідомляли в Повітряних силах, зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у районі Каспійського моря було запущено кілька груп крилатих ракет.

Моніторингові канали також інформують про велику кількість «фальш-цілей» (роботу РЕБ).

Упродовж ночі запущені росією ракети кілька разів змінювали напрямок польоту, ППО працювала на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Хмельниччині, в Луцьку, на Львівщині тощо.

У Дніпрі внаслідок російського обстрілу на підприємстві спалахнула пожежа. Є один постраждалий, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Про ймовірне влучання на Львівщині також повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Багато збитих ракет, але й маємо влучання по Львову. На жаль, постраждали і приватні помешкання, — написав мер міста Андрій Садовий.

Згодом він додав про влучання та пожежу на верхніх поверхах житлового будинку.

У Луцьку також є влучання по одному з промислових підприємств, повідомив міський голова Ігор Поліщук. Попередньо, є постраждалі. Голова ОВА Юрій Погуляйко написав про двох поранених.

Також у ніч проти 15 серпня близько серія вибухів пролунала у Запоріжжі та Хмельницькому під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі.

Чекаємо офіційної інформації про кількість запущених і збитих ракет від Повітряних сил та про наслідки для областей — від ОВА.