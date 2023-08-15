Количество погибших за время войны гражданских подсчитали в ООН

Жертвами полномасштабного российского вторжения стали тысячи украинцев, фото: «Интерфакс-Украина»

https://racurs.ua/n186206-kolichestvo-pogibshih-za-vremya-voyny-grajdanskih-podschitali-v-oon.html

Ракурс

В Україні за період з 24 лютого 2022 року до 13 серпня 2023 року загинули 9 тис. 444 мирні жителі, ще 16 тис. 940 зазнали поранень.

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Про це повідомляється на сайті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

З цього переліку 7 тис. 339 убитих і 13 тис. 969 поранених припадають на території, підконтрольні Україні. Випадки загибелі 2 тис. 105 людей та поранення 2 тис. 971 людини сталися на тимчасово окупованих територіях.

З початку серпня ООН зафіксувала в Україні 258 жертв серед цивільного населення:

48 убитих (23 чоловіки, 21 жінка, 1 хлопець, 1 дівчина, а також 2 дорослих, стать яких ще невідома). З них 37 на підконтрольній Україні території та 11 на ТОТ;

210 поранених (97 чоловіків, 57 жінок, 6 хлопчиків, 1 дівчинка, а також 2 дітей і 47 дорослих, стать яких поки невідома). З них 176 на підконтрольній Україні території та 34 на ТОТ.