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Последствия ракетных обстрелов Львовщины, фото: Максим Козицкий

Ракетный обстрел Львовщины — количество пострадавших возросло (ФОТО)

15 авг 2023, 15:21
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На Львівщині до 19 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок ракетної атаки, здійсненої російськими загарбниками в ніч на сьогодні, 15 серпня.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Зазначається, що серед постраждалих — шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. Також постраждала десятирічна дитина — у неї забій стопи.

У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес, — зазначив Козицький. — Найважливіше — усі живі. Людям надають необхідну допомогу. росіянам та їхнім соратникам не буде жодного спокійного місця на Землі.

Наслідки ракетного обстрілу Львівщини, фото: Максим Козицький

Источник: Ракурс


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