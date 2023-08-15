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Последствия ракетных обстрелов Львовщины, фото: Максим Козицкий
Ракетный обстрел Львовщины — количество пострадавших возросло (ФОТО)https://racurs.ua/n186211-raketnyy-obstrel-lvovschiny-kolichestvo-postradavshih-vozroslo-foto.htmlРакурс
На Львівщині до 19 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок ракетної атаки, здійсненої російськими загарбниками в ніч на сьогодні, 15 серпня.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Зазначається, що серед постраждалих — шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. Також постраждала десятирічна дитина — у неї забій стопи.
У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес, — зазначив Козицький. — Найважливіше — усі живі. Людям надають необхідну допомогу. росіянам та їхнім соратникам не буде жодного спокійного місця на Землі.
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