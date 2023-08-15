Последствия ракетных обстрелов Львовщины, фото: Максим Козицкий

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На Львівщині до 19 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок ракетної атаки, здійсненої російськими загарбниками в ніч на сьогодні, 15 серпня.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Зазначається, що серед постраждалих — шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. Також постраждала десятирічна дитина — у неї забій стопи.