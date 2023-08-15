Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки ракетного обстрілу Львівщини, фото: Максим Козицький

Ракетний обстріл Львівщини — кількість постраждалих зросла (ФОТО)

15 сер 2023, 15:21
999

На Львівщині до 19 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок ракетної атаки, здійсненої російськими загарбниками в ніч на сьогодні, 15 серпня.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Зазначається, що серед постраждалих — шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. Також постраждала десятирічна дитина — у неї забій стопи.

У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес, — зазначив Козицький. — Найважливіше — усі живі. Людям надають необхідну допомогу. росіянам та їхнім соратникам не буде жодного спокійного місця на Землі.

Наслідки ракетного обстрілу Львівщини, фото: Максим Козицький

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів