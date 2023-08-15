Наслідки падіння уламків російської ракети на Івано-Франківщині, фото: Івано-Франківська ОВА

https://racurs.ua/ua/n186202-rosiyski-rakety-poshkodyly-pryvatni-budynky-na-lvivschyni-ta-prykarpatti-foto-video.html

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Рашисти в ніч на сьогодні, 15 серпня, завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, цього разу під удар потрапили низка західних регіонів України.

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Так, на Прикарпатті вночі працювала система ППО, повідомляє прес-служба Івано-Франківської ОВА.

Уламки ракет потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих немає, — зазначила очільниця ОВА Світлана Онищук.

Також у соцмережах з’явилося відео, зняте у селі Ставчани під Львовом. На ньому показані знищені та пошкоджені в результаті російської ракетної атаки будинки.