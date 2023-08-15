Наслідки російського ракетного удару по Львову, фото: Андрій Садовий

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Ракурс

Рашисти в ніч на 15 серпня здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні.

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Так, у Львові внаслідок влучання ракети у будинки виникла пожежа. Про це у своєму Telegram повідомив мер міста Андрій Садовий.

Є влучення в житлові будинки. На верхніх поверхах — пожежа. Евакуюємо людей. Всі служби на місці, — зазначив Садовий у повідомленні, опублікованому о 6.18.

Згодом він повідомив, що у місті перекрита вулиця Ряшівська. «Тролейбуси 23 та 30, а також автобуси 14, 21 та 92 тимчасово змінять схему руху», — зазначив Садовий.

Пізніше Садовий опублікував відео з місця влучання російської ракети.

На щастя, без жертв. На жаль, багато шкоди, — зазначив він. — Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок.

Зазначається, що чотири людини отримують медичну допомогу, загрози їх життю немає.