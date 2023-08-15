Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
С тех пор, как Лавра стала украинской, здесь будет духовное место для воинов - Маляр

С тех пор, как Лавра стала украинской, здесь будет духовное место для воинов — Маляр

15 авг 2023, 22:51
999

Після того як Києво-Печерська лавра стала насправді українською, тут буде місце духовного відновлення українських військовослужбовців. Про це заявила сьогодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр.


.

Відтепер українські воїни зможуть зануритись у культурно-історичний простір Києво-Печерської лаври та пройти духовну реабілітацію після випробувань війни. Під час перебування на території Заповідника, військовослужбовці братимуть участь у культурно-освітніх заходах, духовних та релігійних практиках, майстер-класах з іконопису, оглядатимуть експозиції музеїв. Наразі до циклу програми залучено військових капеланів підрозділів бойового складу Збройних сил України, які в подальшому стануть наставниками груп військовослужбовців, які проходитимуть духовне відновлення, — повідомила Маляр.

Вона наголосила, що українські воїни зможуть зануритись у культурно-історичний простір Києво-Печерської лаври та пройти духовну реабілітацію після випробувань війни.

Програма реалізується за підтримки Міністерства оборони України, Міністерства культури та інформаційної політики України, а також благодійного фонду «Українська Лавра».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров