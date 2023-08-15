Відколи Лавра стала справді українською, тут буде духовне місце для воїнів - Маляр

https://racurs.ua/ua/n186231-vidkoly-lavra-stala-spravdi-ukrayinskou-tut-bude-duhovne-misce-dlya-voyiniv-malyar.html

Ракурс

Після того як Києво-Печерська лавра стала насправді українською, тут буде місце духовного відновлення українських військовослужбовців. Про це заявила сьогодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

.

Відтепер українські воїни зможуть зануритись у культурно-історичний простір Києво-Печерської лаври та пройти духовну реабілітацію після випробувань війни. Під час перебування на території Заповідника, військовослужбовці братимуть участь у культурно-освітніх заходах, духовних та релігійних практиках, майстер-класах з іконопису, оглядатимуть експозиції музеїв. Наразі до циклу програми залучено військових капеланів підрозділів бойового складу Збройних сил України, які в подальшому стануть наставниками груп військовослужбовців, які проходитимуть духовне відновлення, — повідомила Маляр.

Вона наголосила, що українські воїни зможуть зануритись у культурно-історичний простір Києво-Печерської лаври та пройти духовну реабілітацію після випробувань війни.

Програма реалізується за підтримки Міністерства оборони України, Міністерства культури та інформаційної політики України, а також благодійного фонду «Українська Лавра».