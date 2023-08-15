У НАТО відхрестилися від заяви керівника апарату генсека про поступки України

https://racurs.ua/ua/n186230-u-nato-vidhrestylysya-vid-zayavy-kerivnyka-aparatu-genseka-pro-postupky-ukrayiny.html

Ракурс

Позиція НАТО щодо підтримки Києва залишається «чіткою та незмінною» попри заяви керівника апарату генерального секретаря Альянсу Стіана Єнссена про можливість прийняття України в НАТО у випадку територіальних поступок на користь росії.

.

Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, як підтвердили лідери НАТО на Вільнюському саміті в липні. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми віддані досягненню справедливого і тривалого миру, — вказав посадовець військово-оборонного блоку.

Він наголосив, що Україна сама повинна вирішувати, коли і на яких умовах досягти миру.

І очевидно, що існує потреба у безпекових домовленостях, які б гарантували, що війна не повториться, — додав співрозмовник НАТО «Європейській правді».

Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав «дивним вкидом» заяву одного з топ-посадовців альянсу, який висловився про можливість членства України в НАТО в обмін на відмову від окупованих Росією територій.

Жодна країна після Другої світової війни не проходила такі випробування. Звичайно, можна давати поради, сьогодні ще один діяч зробив заяву щодо наших земель. Доволі дивну, як на мене. Нам своє робити — виганяти ворога з нашої території. (Маю на увазі) заяву одного з клерків НАТО, який заявив, що нам треба розглядати питання поступу наших територій в обмін на членство в НАТО. Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено, — вказав Данілов.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ поширили заяву керівника апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіана Єнссена, який допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок рф. З його слів, дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, в них, серед іншого, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

На саміті НАТО у липні генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови».