Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские «Шахеды» утром атаковали Харьковщину. Фото:
рф утром атаковала Харьковщину «Шахедами»https://racurs.ua/n186240-rf-utrom-atakovala-harkovschinu-shahedami.htmlРакурс
Харківська область вранці 16 серпня опинилася під ударом російських безпілотників.
.
Ворог атакував регіон ударними дронами-камікадзе типу Shahed-136. Силами та засобами протиповітряної оборони були знищено три БПЛА. До ліквідації повітряних цілей залучався й винищувач. Про це повідомило повітряне командування «Схід».
Три БПЛА типу Shahed-136 знищено вранці 16 серпня 2023 року винищувачем та підрозділами Повітряне командування «Схід» в Харківській області, — йдеться у повідомленні.
Раніше моніторингові Telegram-канали повідомляли про те, що в Харкові вранці лунали вибухи. Місцева влада уточнила, що окупанти атакують місто, тому жителів закликали перебувати в укриттях.
А Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали, що у напрямку Харкова рухаються ворожі дрони.
Нагадаємо, вночі 16 серпня російська федерація масовано вдарила «Шахедами» по портовій та зерновій інфраструктурі в Одеській області. Були влучання в одному з портів Дуная, пошкоджено складські приміщення та зерносховища.