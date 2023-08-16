Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские «Шахеды» утром атаковали Харьковщину. Фото:

рф утром атаковала Харьковщину «Шахедами»

16 авг 2023, 12:20
999

Харківська область вранці 16 серпня опинилася під ударом російських безпілотників.


.

Ворог атакував регіон ударними дронами-камікадзе типу Shahed-136. Силами та засобами протиповітряної оборони були знищено три БПЛА. До ліквідації повітряних цілей залучався й винищувач. Про це повідомило повітряне командування «Схід».

Три БПЛА типу Shahed-136 знищено вранці 16 серпня 2023 року винищувачем та підрозділами Повітряне командування «Схід» в Харківській області, — йдеться у повідомленні.

Раніше моніторингові Telegram-канали повідомляли про те, що в Харкові вранці лунали вибухи. Місцева влада уточнила, що окупанти атакують місто, тому жителів закликали перебувати в укриттях.

А Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали, що у напрямку Харкова рухаються ворожі дрони.

Нагадаємо, вночі 16 серпня російська федерація масовано вдарила «Шахедами» по портовій та зерновій інфраструктурі в Одеській області. Були влучання в одному з портів Дуная, пошкоджено складські приміщення та зерносховища.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров