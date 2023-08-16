Российские «Шахеды» утром атаковали Харьковщину. Фото:

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Харківська область вранці 16 серпня опинилася під ударом російських безпілотників.

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Ворог атакував регіон ударними дронами-камікадзе типу Shahed-136. Силами та засобами протиповітряної оборони були знищено три БПЛА. До ліквідації повітряних цілей залучався й винищувач. Про це повідомило повітряне командування «Схід».

Три БПЛА типу Shahed-136 знищено вранці 16 серпня 2023 року винищувачем та підрозділами Повітряне командування «Схід» в Харківській області, — йдеться у повідомленні.

Раніше моніторингові Telegram-канали повідомляли про те, що в Харкові вранці лунали вибухи. Місцева влада уточнила, що окупанти атакують місто, тому жителів закликали перебувати в укриттях.

А Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали, що у напрямку Харкова рухаються ворожі дрони.

Нагадаємо, вночі 16 серпня російська федерація масовано вдарила «Шахедами» по портовій та зерновій інфраструктурі в Одеській області. Були влучання в одному з портів Дуная, пошкоджено складські приміщення та зерносховища.