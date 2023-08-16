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В Киеве с 15 этажа выпали две 12-летние девочки
В Киеве с 15 этажа выпали две 12-летние девочкиhttps://racurs.ua/n186264-v-kieve-s-15-etaja-vypali-dve-12-letnie-devochki.htmlРакурс
У Києві поліція встановлює обставини загибелі двох дітей. Слідчі кваліфікували подію як самогубство. Встановлюються усі деталі трагедії.
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16 серпня о 18.20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова, інформує Відділ комунікації поліції Києва.
Правоохоронці встановили особи потерпілих, це — 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події.