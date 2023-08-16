Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве с 15 этажа выпали две 12-летние девочки

В Киеве с 15 этажа выпали две 12-летние девочки

16 авг 2023, 20:52
999

У Києві поліція встановлює обставини загибелі двох дітей. Слідчі кваліфікували подію як самогубство. Встановлюються усі деталі трагедії.


.

16 серпня о 18.20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова, інформує Відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці встановили особи потерпілих, це — 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров