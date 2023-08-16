В Києві на Позняках з 15 поверху випали дві дівчини-підлітка

https://racurs.ua/ua/n186264-u-kyievi-z-15-poverhu-vypaly-dvi-12-richnyh-divchynky.html

Ракурс

У Києві поліція встановлює обставини загибелі двох дітей. Слідчі кваліфікували подію як самогубство. Встановлюються усі деталі трагедії.

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16 серпня о 18.20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова, інформує Відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці встановили особи потерпілих, це — 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події.