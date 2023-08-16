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Ракурс
В Києві на Позняках з 15 поверху випали дві дівчини-підлітка

У Києві з 15 поверху випали дві 12-річних дівчинки

16 сер 2023, 20:52
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У Києві поліція встановлює обставини загибелі двох дітей. Слідчі кваліфікували подію як самогубство. Встановлюються усі деталі трагедії.


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16 серпня о 18.20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова, інформує Відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці встановили особи потерпілих, це — 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події.

Джерело: Ракурс


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