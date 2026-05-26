Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Бучі дитина загинула внаслідок падіння з висоти на будівництві, фото: поліція Київщини

У Бучі 11-річний хлопчик загинув, стрибнувши з будівельного крана — поліція

26 тра 2026, 23:06
999

У місті Буча на Київщині 23 травня на будівництві дитина загинула внаслідок падіння з висоти.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

23 травня до поліції надійшло повідомлення від очевидиці про те, що на будівництві з висоти впала дитина, — розповіли у поліції. — Прибувши на місце події поліцейські встановили, що двоє підлітків проникли на територію одного із будівництв у місті Буча. Один з них, 11-річний хлопчик заліз на будівельний кран та, попередньо, стрибнув вниз. На жаль, унаслідок падіння дитина загинула.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу, з позначкою самогубство.

У Бучі дитина загинула внаслідок падіння з висоти на будівництві, фото: поліція Київщини

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів