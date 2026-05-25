Обстріл Києва коригував 18-річний хлопець. Фото: СБУ

Масований обстріл Києва коригував 18-річний російський агент.

Контррозвідка СБУ затримала поплічника окупантів, який коригував одну із наймасштабніших повітряних атак РФ по Києву в ніч на 24 травня цього року. Зловмисника затримали наступного дня після кривавого обстрілу столиці, коли він проводив дорозвідку поблизу об'єкта Міністерства оборони та з’ясовував наслідки ворожих «прильотів». Про це прес-центр Служби безпеки України 25 травня повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що отримані дані юний зловмисник планував у режимі реального часу передати куратору з Росії. Цю інформацію ворог хотів використати для підготовки нових та коригування повторних ударів по столиці.

Ворожим агентом виявився 18-річний киянин, який після вербування виїжджав у передмістя Києва і на гугл-картах позначав транспортні коридори, якими переганяють військову техніку української армії. Після виконання цих завдань зловмиснику доручили доручили фіксувати наслідки комбінованої атаки по столиці.

Затримали агента тоді, коли він робив розвідку біля одного з об'єктів Міноборони. Йому вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Києві військова контррозвідка СБУ затримала російського агента з Миколаєва, якого ворожа спецслужба 12 років тримала у «режимі очікування». Він готував координати для прицільного ракетного удару росіян по Києву й збирав дані про публічних осіб, проти яких Росія готувала диверсії та теракти.