Украина хочет «в разы» нарастить производство дронов

https://racurs.ua/n186266-ukraina-hochet-v-razy-narastit-proizvodstvo-dronov-zelenskiy.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив 16 серпня, що Україна має намір значно наростити виробництво бойових безпілотників. Про те, що Київ має намір у цьому питанні співпрацювати із західними партнерами, у середу ввечері також сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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У своєму вечірньому зверненні президент України розповів, що «у кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, військову протиповітряну оборону».

Відповідь на такі питання — це наша робота з партнерами для постачання необхідних дронів та систем, це і робота тут, в Україні, — сказав Зеленський. — Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво у рази.

Він додав, що «дрони — це гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна відпрацювати безпілотниками».

Своєю чергою, Залужний повідомив, що обговорював проблему безпілотників під час зустрічі з головнокомандувачем сил НАТО і США в Європі Крістофером Каволі та начальником генштабу Велико= Британії Тоні Радакіном.

Він розповів їм про те, що відбувається на фронті, і обговорив потреби української армії.