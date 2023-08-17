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Ударное утро ВСУ — за несколько часов бойцы приземлили два российских Ка-52
Ударное утро ВСУ — за несколько часов бойцы приземлили два российских Ка-52https://racurs.ua/n186273-udarnoe-utro-vsu-za-neskolko-chasov-boycy-prizemlili-dva-rossiyskih-ka-52.htmlРакурс
Українські військові вдруге за ранок 17 серпня збили російський гелікоптер Ка-52. Цього разу ворожу машину «приземлили» в районі Роботине, що на Запоріжжі, заявили бійці 47-ої ОМБр.
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Раніше вранці було збито Ка-52 на Бахмутському напрямку. Це вже другий такий гелікоптер ворога, збитий на цьому напрямку за декілька днів.