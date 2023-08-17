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Ракурс
Ударное утро ВСУ — за несколько часов бойцы приземлили два российских Ка-52

Ударное утро ВСУ — за несколько часов бойцы приземлили два российских Ка-52

17 авг 2023, 09:56
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Українські військові вдруге за ранок 17 серпня збили російський гелікоптер Ка-52. Цього разу ворожу машину «приземлили» в районі Роботине, що на Запоріжжі, заявили бійці 47-ої ОМБр.


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Раніше вранці було збито Ка-52 на Бахмутському напрямку. Це вже другий такий гелікоптер ворога, збитий на цьому напрямку за декілька днів.

Источник: Ракурс


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