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Ударний ранок ЗСУ - упродовж кількох годин бійці приземлили два російських Ка-52
Ударний ранок ЗСУ — упродовж кількох годин бійці приземлили два російських Ка-52https://racurs.ua/ua/n186273-udarnyy-ranok-zsu-uprodovj-kilkoh-godyn-biyci-pryzemlyly-dva-rosiyskyh-ka-52.htmlРакурс
Українські військові вдруге за ранок 17 серпня збили російський гелікоптер Ка-52. Цього разу ворожу машину «приземлили» в районі Роботине, що на Запоріжжі, заявили бійці 47-ої ОМБр.
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Раніше вранці було збито Ка-52 на Бахмутському напрямку. Це вже другий такий гелікоптер ворога, збитий на цьому напрямку за декілька днів.