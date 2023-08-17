В Киеве поймали российского агента, готовившего новый ракетный обстрел столицы

https://racurs.ua/n186276-v-kieve-poymali-rossiyskogo-agenta-gotovivshego-novyy-raketnyy-obstrel-stolicy.html

Ракурс

СБУ затримала російського агента, який готував новий ракетний обстріл Києва.

.

Зловмисник за гроші працював на головне управління генерального штабу зс рф. Для них він встановлював геолокації підрозділів Сил оборони на території столичного регіону. Також фігурант «зливав» окупантам інформацію про електропідстанції у Києві.

Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки нової серії прицільних повітряних ударів рф по Києву та прилеглих населених пунктах.

Наразі зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника «на гарячому», коли він здійснював відеозйомку військової бази ЗСУ та «прив'язував» її GPS-координати до електронної карти.

За даними слідства, фігурантом є 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошуках «швидкого заробітку». Для цього залишав власні «резюме» на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт.

Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка, яка за гроші залучила його до співпраці на користь країни-агресора.