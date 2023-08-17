Прорыв блокады рф – контейнеровоз, который накануне вышел из Одессы на пути в Стамбул

https://racurs.ua/n186277-proryv-blokady-rf-konteynerovoz-kotoryy-nakanune-vyshel-iz-odessy-na-puti-v-stambul.html

Ракурс

Контейнеровоз Joseph Schulte, який напередодні вийшов з Одеського порту, має прибути до Стамбула увечері 17 серпня.

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Про це пише Reuters з посиланням на речника німецької компанії Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), яка володіє судном спільно з китайським банком.

Наразі судно перебуває в румунських водах. Напередодні в компанії заявляли, що весь екіпаж на борту в безпеці.

Контейнеровоз 16 серпня вийшов з Одеського порту спеціальним коридором, який встановлений для цивільних суден з/до портів України.

Він став першим судном з 16 липня, яке вийшло з порту Одеси.

JOSEPH SCHULTE під прапором Гонконгу був в Одеському порту з 23 лютого 2022 року. Контейнеровоз тримає курс на Босфор, на борту — понад 30 тис. тонн вантажу, зокрема з продовольством.

Цей транспортний коридор в першу чергу будуть використовувати для евакуації суден, які були в українських портах на момент повномасштабного вторгнення росії.