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Ракурс
Блогер Кохановская докричалась под Лаврой на подозрение от СБУ

Блогер Кохановская докричалась под Лаврой на подозрение от СБУ (ВИДЕО)

17 авг 2023, 12:24
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СБУ повідомила про підозру блогерці Вікторії Кохановській, яка провокувала сутички під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі й заперечувала факти російської збройної агресії.


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Також вона викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про «невідворотність» захоплення нашої держави та намагалась дискредитувати українських захисників.

Крім того, на власній сторінці у Фейсбуці фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні «внутрішнім громадянським конфліктом».

Надалі деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України.

Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Источник: Ракурс


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