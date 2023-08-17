Блогер Кохановская докричалась под Лаврой на подозрение от СБУ

https://racurs.ua/n186280-bloger-kohanovskaya-dokrichalas-pod-lavroy-na-podozrenie-ot-sbu-video.html

Ракурс

СБУ повідомила про підозру блогерці Вікторії Кохановській, яка провокувала сутички під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі й заперечувала факти російської збройної агресії.

.

Також вона викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про «невідворотність» захоплення нашої держави та намагалась дискредитувати українських захисників.

Крім того, на власній сторінці у Фейсбуці фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні «внутрішнім громадянським конфліктом».

Надалі деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України.

Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.